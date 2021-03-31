Швеция
    -
    18:45
    31.03.21
    Френдс-Арена
    Эстония
      Товарищеские матчи • Регулярный
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      Швеция - Эстония

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Швеция – Эстония на Eurosport.ru! 31 марта 2021 года в 18:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Янне Андерссон или Мартин Рейм? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Швеция и Эстония и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Швеция и Эстония, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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