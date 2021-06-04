Фарерские о-ва
    Завершено
    0
    0
    -
    1
    0
    21:45
    04.06.21
    Торсволлур
    Исландия
    Товарищеские матчи • Регулярный
    Календарь
    • 2-ой тайм
    • Фарерские о-ва
    • Исландия
    • ВатинхаммарJohansen
      84'
    • ОлсенКнудсен
      84'
    • Андерсон
      84'
    • BjarnasonGudjohnsen
      79'
    • FridrikssonТораринссон
      78'
    • ГуннарссонБальдурссон
      78'
    • АндреасенОльсен
      78'
    • Андерсон
      70'
    • ЭдмундссонОльсен
      66'
    • РёлантссонDanielsen
      66'
    • БёдварссонАндерсон
      62'
    • JohannessonThórdarson
      62'
    • Гудмундссон
      55'
    • Перерыв
    • Фарерские о-ва
    • Исландия
    • СигторссонГудмундссон
      45'
    • 1-ый тайм
    • Фарерские о-ва
    • Исландия
    • Ханссон
      45'
    • Рёлантссон
      26'
    Перед матчем

    Фарерские о-ва - Исландия

    Футбол. Следите за матчем Фарерские о-ва – Исландия на Eurosport.ru! 4 июня 2021 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Хакан Эриксон или Арнар Видарссон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Фарерские о-ва и Исландия и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
    Сегодня встречаются Фарерские о-ва и Исландия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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