- 2-ой тайм
- ВатинхаммарJohansen84'
- ОлсенКнудсен84'
- Андерсон84'
- BjarnasonGudjohnsen79'
- FridrikssonТораринссон78'
- ГуннарссонБальдурссон78'
- АндреасенОльсен78'
- Андерсон70'
- ЭдмундссонОльсен66'
- РёлантссонDanielsen66'
- БёдварссонАндерсон62'
- JohannessonThórdarson62'
- Гудмундссон55'
- Перерыв
- СигторссонГудмундссон45'
- 1-ый тайм
- Ханссон45'
- Рёлантссон26'
Фарерские о-ва - Исландия
Футбол. Следите за матчем Фарерские о-ва – Исландия на Eurosport.ru! 4 июня 2021 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Хакан Эриксон или Арнар Видарссон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Фарерские о-ва и Исландия и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Фарерские о-ва и Исландия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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