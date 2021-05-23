Украина
    2-ой тайм
    0
    -
    1
    21:00
    23.05.21
    Металлист
    Бахрейн
      Товарищеские матчи • Регулярный
      Календарь
      • 2-ой тайм
      • Украина
      • Бахрейн
      • КривцовПопов
        63'
      • МакаренкоСидорчук
        63'
      • Haram
        59'
      • Al Aswad
        49'
      • Перерыв
      • Украина
      • Бахрейн
      • СтепаненкоСудаков
        45'
      • БесединДовбык
        45'
      • ЗубковЦыганков
        45'
      • 1-ый тайм
      • Украина
      • Бахрейн
      • Marhoon
        38'
      • Кривцов
        15'
      Перед матчем

      Украина - Бахрейн

      Футбол. Следите за матчем Украина – Бахрейн на Eurosport.ru! 23 мая 2021 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Андрей Шевченко или Hélio Элиу Соуза? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Украина и Бахрейн и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Украина и Бахрейн, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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