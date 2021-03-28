Северная Ирландия
    -
    19:05
    28.03.21
    Виндзор Парк
    США
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      Перед матчем

      Северная Ирландия - США

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Северная Ирландия – США на Eurosport.ru! 28 марта 2021 года в 19:05 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Иан Бараклаф или Грегг Берхолтер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Северная Ирландия и США и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Северная Ирландия и США, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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