Северная Ирландия - США

Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Северная Ирландия – США на Eurosport.ru! 28 марта 2021 года в 19:05 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Иан Бараклаф или Грегг Берхолтер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Северная Ирландия и США и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Северная Ирландия и США, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

