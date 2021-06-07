Германия
    -
    21:45
    07.06.21
    ЭСПРИТ арена
    Латвия
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      Германия - Латвия

      Футбол. Следите за матчем Германия – Латвия на Eurosport.ru! 7 июня 2021 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Йоахим Лёв или Dainis Kazakevics? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Германия и Латвия и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Германия и Латвия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Артем Кутейников
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      Германия готовится к последнему турниру под руководством Йоахима Лёва. Соперник для заключительной репетиции – Латвия – не выглядит опасным. Хорошая возможность для немцев оторваться перед Евро, на котором они заглянули в группу смерти. Присоединяйтесь к просмотру этой игры на Eurosport.ru!