Турция
2-ой тайм
2
-
1
20:00
27.05.21
Bahçesehir Okullari Stadium
Азербайджан
Товарищеские матчи • Регулярный
Календарь
  • 2-ой тайм
  • Турция
  • Азербайджан
  • Медведев
    54'
  • Перерыв
  • Турция
  • Азербайджан
  • ЙылмазКараджа
    45'
  • УндерАктюркоглу
    45'
  • 1-ый тайм
  • Турция
  • Азербайджан
  • Айхан
    44'
  • Дервишоглу
    34'
  • Махмудов
    28'
Перед матчем

Турция - Азербайджан

Футбол. Следите за матчем Турция – Азербайджан на Eurosport.ru! 27 мая 2021 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Шенол Гюнеш или Джованни Де Бьязи? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Турция и Азербайджан и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Турция и Азербайджан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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