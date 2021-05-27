Поделиться
- 2-ой тайм
- Медведев54'
- Перерыв
- ЙылмазКараджа45'
- УндерАктюркоглу45'
- 1-ый тайм
- Айхан44'
- Дервишоглу34'
- Махмудов28'
Перед матчем
Турция - Азербайджан
Футбол. Следите за матчем Турция – Азербайджан на Eurosport.ru! 27 мая 2021 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Шенол Гюнеш или Джованни Де Бьязи? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Турция и Азербайджан и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Турция и Азербайджан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет