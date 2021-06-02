Франция
    -
    22:05
    02.06.21
    Альянц Ривьера
    Уэльс
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      Франция - Уэльс

      Футбол. Следите за матчем Франция – Уэльс на Eurosport.ru! 2 июня 2021 года в 22:05 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Дидье Дешам или Роберт Пейдж? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Франция и Уэльс и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Франция и Уэльс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Сурен Аванесьян
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      У нынешнего поколения сборной Франции осталась болезненная память после домашнего Евро. К новому континентальному первенству команда Дешама подходит чемпионом мира. Следите за тем, как французы начнут подготовку к ЧЕ-2020, в текстовой трансляции на Eurosport.ru!