Белоруссия
    Прервано
    0
    -
    0
    19:00
    07.06.21
    Стадион "Неман"
    Сьерра-Леоне
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      Белоруссия - Сьерра-Леоне

      Футбол. Следите за матчем Белоруссия – Сьерра-Леоне на Eurosport.ru! 7 июня 2021 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Белоруссия и Сьерра-Леоне и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Белоруссия и Сьерра-Леоне, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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