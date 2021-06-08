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Перед матчем
Франция - Болгария
Футбол. Следите за матчем Франция – Болгария на Eurosport.ru! 8 июня 2021 года в 22:10 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Дидье Дешам или Ясен Петров? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Франция и Болгария и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Франция и Болгария, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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В первом товарняке перед Евро сборная Франции свела на поле Карима Бензема и Гарета Бэйла. Центрфорвард «Реала» заработал, но не забил пенальти, а еще ударил в штангу перед голом Усмана Дембеле. Узнай, вернется ли Карим к голам за сборную, в текстовой трансляции матча Франции против Болгарии на Eurosport.ru.