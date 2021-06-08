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Перед матчем
Испания - Литва
Футбол. Следите за матчем Испания – Литва на Eurosport.ru! 8 июня 2021 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Луис Де ла Фуэнте или Валдас Урбонас? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Испания и Литва и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Испания и Литва, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Испания и Литва не играли друг с другом ровно 10 лет – с отбора на Евро-2012. За это время соотношение сил не изменилось: «фурия роха» все также безоговорочный фаворит, а Литва – однозначный аутсайдер. Следите за последними товарищескими играми перед Евро-2020 вместе с Eurosport.ru!