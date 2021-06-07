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- 2-ой тайм
- Павлович90'
- WilliamsЛамберт86'
- ГрейTilt79'
- ПетковичВулич75'
- ЛоуиМоррисон72'
- ТёрготтMalcolm67'
- ГруйичМаксимович63'
- Павлович61'
- Мур57'
- Перерыв
- НиколичИлич45'
- Arangel CesticПавлович45'
- ИличСпайич45'
- GavricМакарич45'
- 1-ый тайм
- Грей29'
- Arangel Cestic15'
Перед матчем
Сербия - Ямайка
Футбол. Следите за матчем Сербия – Ямайка на Eurosport.ru! 7 июня 2021 года в 10:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Драган Стойкович или Теодор Уитмор? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сербия и Ямайка и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Сербия и Ямайка, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
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Всё! Звучит финальный свисток! Сербия и Ямайка не выявили победителя!
На желтую нарвался Павлович! Лихо придержал Иста, что не мог упустить из виду главный арбитр встречи.
Опасно! Вулич влетел в штрафную и пробил! Правда, мяч существенно разминулся с сеткой ворот, но в динамике смотрелось очень опасно!
Вошёл в штрафную с фланга Терзич, но его прострел заблокировал Фишер, сербы встречают концовку матча в атаке!
3 минуты арбитр добавляет к основному времени встречи!
Сербы заработали штрафной удар примерно в семи метрах от штрафной - Мариаппа завалил на газон Вулича!
Максимович с фланга довёл мяч до Йовича, и тот в штрафной площади пытался пробить из-под Белла! Совсем не получилось - мимо!
Замена у Ямайки! Ламберт заменил уставшего Уильямса.
Немного выровнялось владение мячом: 40% у номинальных гостей, 60% - у сборной Сербии.
Очень аккуратно Сербия выходит из обороны. Футболисты Ямайки устали и почти не прессингуют, однако не рискуют сербы. Максимович управляет атакой команды, раздавая передачи.
Дважды за одну минуту ямайцы угодили в офсайд. Сначала Ист не рассчитал момент для того, чтобы открыться, а затем Белл угодил в положение вне игры!
Терзич показывает очень уверенную игру сегодня. Полезен при атаках, отрабатывает в обороне. Только что серб остановил Хардинга, который пытался принять неаккуратный заброс от Белла.
Сербы заработали штрафной - Фишер затолкал Гуделя, который пытался развить атаку через центр поля.
Опасно! Пробивал Грэй, не глядя в сторону ворот... Сильно выше...
Сербия подбирается к воротам Ямайки все ближе. Комбинируют футболисты уже в самой штрафной, но дело никак не доходит до решающего удара.
А у Ямайки еще одна замена! Лоу отправился на скамейку, его место занял экс-игрок "Лацио" Моррисон.
Павлович привез штрафной удар своей команде. Навес практически с бровки поля ни к чему опасному не привел. Головой мяч вынес Петкович.
Игроки Ямайки совсем не интересно перекатывают мяч возле центрального круга. Короткая перепасовка в надежде на заброс в сторону ворот сербов.
Разгонял по флангу атаку Терзич, но был встречен Беллом. Футболист Ямайки не дал прострелить сербу.
И у сборной Ямайки изменения в составе.Тёрготт отправился на скамейку, а его место на поле занял Малкольм!
У сербов замена! Вместо Груйича в игру вступает Максимович.
Поплыли ямайцы во второй половине встречи. Получают мяч и не знают, что делать с ним дальше. Сербы активизировались, количество передач стали превращать в качество.
ГОООООЛ! Забивает Павлович! Центральный защитник сербов аккуратно принял мяч и положил в сетку с близкого расстояния! Без шансов для Тейлора.
Йовелич оказался в офсайде! Пытаются сербы строить атаки чрез фланг Терзича.
Мур нарвался на жёлтую карточку - прихватил он за футболку Макарича, который уже улетал к воротам соперника!
Искал адресата для передачи Хардинг и в итоге просто отдал мяч Уильямсу. Ямайка владеет мячом мало и совсем не продвигает его вперед.
Груйич заработал штрафной удар - игрока "Ливерпуля" против правил остановил Мур!
По владению мячом статистика следующая - 34% у Ямайки, 66% у сербов.
Макарич совершает фол в атаке. Затолкал Белла. Ямайка выполнит штрафной почти с центра поля.
Сербы продолжают больше владеть мячом, но ни к чему результативному это владение не приводит.
Ошибается Лоу! Мяч перехватывает Груйич.
Макарич и Йовелич открывались на одной линии под навес со стороны Терзича, но пробить никто не смог.
Возле боковой линии ямайцы потолкались, но не доставили мяч до Грэя.
Сербы атакуют через фланг Гаврича хавбек дошел до лицевой линии, поборолся с рослым Мариаппой и... упустил мяч.
Сразу 4 замены в составе сборной Сербии после перерыва!
Перерыв. Отдыхаем 15 минут и возвращаемся!
Сербы сбивают темп игры. Йович, Илич, Гаврич - перепасовка между игроками в центре поля.
Поднимается Гаврич, Ямайка атакует и даже пробила по воротам, Николич справился с ударом.
Гаврич на газоне. Медики помогают футболисту. Здоровья!
Атакуют сербы - Терзич разогнал атаку, перевёл мяч в центр, и Груйич пытался пробить. До ворот метров 20.
Угловой у ворот Сербии окончился неудачным ударом рядом со штангой.
Контролируют мяч игроки Ямайки.
Штрафной у ворот Ямайки!
к 30-й минуте владение было 70 на 30 в пользу Сербии. А счет открыла Ямайка!
Ямайка поймала кураж, Грэй пробил по воротам, Николич с трудом дотянулся.
Гоооооол! Гости открывают счет в матче! Грэй забивает!
Грэй оттёр корпусом от мяча Честича и попытался пробить, но лишь потерял равновесие возле ворот.
Аут выполнил Мариаппа.
Правым флангом покатилась атака Сербии, но ничего не принесла...
Активизировалась Ямайка и последние 5 минут проводит очень неплохо!
Ямайка исполнит штрафной!
Опаснооо! Пробил Йовелич! Выше...
А вот и атака гостей! Мариаппа сильно навесил в направлении Тарготта, однако в воздухе последнего опередил Честич.
Довольно агрессивный футбол показывают команды.
Желтую получает Честич!
Ист бьет! Николич справился с ударом на линии ворот!
Ямайцы крепко сидят в обороне и практически не владеют мячом.
С разворота бьет Йовелич!!! Мимо...
Гудель тактически фолит на Фишере. Толкнул оппонента в спину и сразу извинился.
Снова голкипер снимает подачу сербов с корнера.
Угловой у ворот сборной Ямайки! Йович поборолся с Мариаппой и сам же пойдет исполнять.
Груйчич нарушает правила в центре поля.Арбитр разговаривает с игроком.
Совсем не держится у сборной Ямайки мяч, сербы возвращают владение.
Подали сербы угловой, совсем уныло мяч опустился в руки вратаря...
Гаврич выстрелил по воротам! На месте Тейлор. Угловой.
Груйич из свободной зоны доставил мяч в направлении Йовелича - партнер не успел.