Узбекистан
    -
    18:00
    30.05.21
    Таиланд
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      Узбекистан - Таиланд

      Футбол. Следите за матчем Узбекистан – Таиланд на Eurosport.ru! 30 мая 2021 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Вадим Абрамов или Акира Нисино? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Узбекистан и Таиланд и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Узбекистан и Таиланд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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