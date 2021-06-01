Словакия
1-ый тайм
1
-
1
19:00
01.06.21
Кайне Зорген Арена
Болгария
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  • 1-ый тайм
  • Словакия
  • Болгария
  • Бенеш
    27'
  • Илиев
    9'
Перед матчем

Словакия - Болгария

Футбол. Следите за матчем Словакия – Болгария на Eurosport.ru! 1 июня 2021 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Стефан Таркович или Ясен Петров? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Словакия и Болгария и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Словакия и Болгария, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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