Эстрадный певец Филипп Киркоров выступит перед товарищеским матчем между сборными России и Болгарии. Киркоров исполнит гимн России.

Также перед матчем болельщики смогут провести фотосессию с легендами сборной России и отправить открытку прямо со стадиона.

Перед Евро-2020 национальная команда проведет две товарищеские встречи. 1 июня команда Черчесова встретится с Польшей во Вроцлаве, а 5-го числа сыграет с Болгарией в Москве на «ВТБ Арене».

Филипп Киркоров родился в болгарском городе Варна.

Евро-2020 Журналист вспомнил самый глупый вопрос Черчесову. Он о Смолове ЧАС НАЗАД

Евро-2020 Захарян пропустит Евро-2020 из-за бактериальной ангины 25/05/2021 В 18:26