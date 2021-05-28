Эстрадный певец Филипп Киркоров выступит перед товарищеским матчем между сборными России и Болгарии. Киркоров исполнит гимн России.
Также перед матчем болельщики смогут провести фотосессию с легендами сборной России и отправить открытку прямо со стадиона.
- Перед Евро-2020 национальная команда проведет две товарищеские встречи. 1 июня команда Черчесова встретится с Польшей во Вроцлаве, а 5-го числа сыграет с Болгарией в Москве на «ВТБ Арене».
- Филипп Киркоров родился в болгарском городе Варна.
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