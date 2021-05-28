Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал новость о том, что исполнять гимн перед контрольным матчем футбольных сборных России и Болгарии будет Филипп Киркоров.

«Слава богу, нас хотя бы перестали пугать Бузовой. Она тоже что-то хотела произнести ртом в отношении гимна России. А Киркоров обладает вокальными данными, так что пусть исполняет, почему нет? Вот если бы пел какой-нибудь Моргенштерн – все силы зла были бы на стороне болгар, и наши бы проиграли. А так, наш известный певец болгарского происхождения – это удачный выбор.

Вопрос в другом: Филипп петь умеет, а одеваться – нет. Если он выйдет исполнять гимн в золотых перьях, то это будет выглядеть немножко неформатно. Так что держу кулачки, чтобы он не вышел со страусиными перьями на голове. Это однозначно плохо закончится, мы же не европейцы — в радужные цвета ничего себе не раскрашиваем», – цитирует Милонова Sport24

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Матч состоится 5 июня в Москве на «ВТБ Арене».

Киркоров родился в болгарском городе Варна, имеет звание народного артиста России.

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