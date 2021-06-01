Сборная России начнет серию подготовительных контрольных матчей перед Евро-2020 игрой против Польши – встреча пройдет во Вроцлаве и покажет, в каких примерных кондициях команда Станислава Черчесова подходит к турниру после сбора в Австрии.

Кто посмотрит матч по ТВ

Точно не выступят защитники Марио Фернандес и Илья Самошников, а также полузащитник-легионер из «Валенсии» Денис Черышев. Фернандес и Черышев занимались по индивидуальной программе, а Самошников в конце недели пожаловался на боль в задней поверхности бедра и был отправлен на МРТ.

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«Будем смотреть, что у него. Надеюсь, ничего страшного нет», – прокомментировал Черчесов на пресс-конференции.

Станислав Черчесов Фото: Getty Images

У поляков с первых минут не сыграет главная звезда – обладатель «Золотой бутсы» сезона-2020/21 Роберт Левандовский. Об этом он сам попросил главного тренера Паулу Соузу. В воротах не будет Войцеха Щенсного из «Ювентуса» – место займет его сменщик Лукаш Фабьянский.

Форма

В 2021-м сборные провели по три матча в рамках отбора на ЧМ-2022. Россия обыграла Мальту и Словению, но уступила Словакии и теперь делит первое место с хорватами. Польша проявила себя хуже – ничья с Венгрией, поражение от Англии и победа лишь над Андоррой. Поляки плетутся четвертыми с пятиочковым отставанием от первого места.

Мартовские результаты, разумеется, не показатель, и судить нынешние кондиции по поражению от словаков нельзя. В команде подобрался оптимальный состав, наконец в сборе все легионеры, и Черчесов наверняка будет наигрывать новые сочетания.

Роберт Левандовский Фото: Getty Images

Лицом к лицу

Россия занимает 38-е место в рейтинге ФИФА, Польша – 21-е.

Команды встречались четыре раза, только однажды – в официальном матче.

Официальный матч на групповом этапе Евро-2012 завершился вничью, обе команды не вышли в плей-офф.

Результаты товарищеских матчей 1996, 1998 и 2007 годов – по победе и одна ничья.

Ставки и прогнозы

Победа Польши: 2,61

Ничья: 3,33

Победа России: 2,77

Букмекеры отдают небольшое преимущество полякам – возможно, за счет фактора домашнего поля (не столь важного в товарищеском матче, но все же) и Левандовского, который, вероятно, все же выйдет на замену. Комфортная ставка – «обе забьют» с коэффициентом 1,73. Выглядит здраво, учитывая и Левандовского, и Дзюбу, который гонится за рекордом Кержакова.

Артем Дзюба Фото: Getty Images

У Артема – 29 мячей, у Александра – 30. Дзюба идет первым в потенциальном списке бомбардиров России на матч с Польшей. Кэф – 2,37. У Левандовского, конечно, больше – 2,02.

Где смотреть

Матч начнется в 21:45 по московскому времени. И – максимум внимания! – игру покажет не Первый канал и не «Матч ТВ». Увидеть сборную можно в 21:40 на РЕН ТВ. А у Eurosport, конечно же, будет текстовая трансляция от Сурена Аванесьяна.

КТО ЗАБЬЕТ БОЛЬШЕ? Артем Дзюба Роберт Левандовский Оба не забьют Забьют поровну

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