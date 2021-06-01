Тренерский штаб сборной России назвал стартовый состав на товарищеский матч против Польши. Встречу начнут следующие 11 футболистов:
Россия: Шунин – Кузяев, Кудряшов, Джикия, Семенов, Караваев – Зобнин, Оздоев, Головин, Миранчук – Дзюба.
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- Матч начнется в 21:45 мск. Eurosport.ru проведет прямую текстовую трансляцию.
- 11 июня стартует чемпионат Европы, Россия и Польша – в числе 24 участников.
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