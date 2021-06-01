Тренерский штаб сборной России назвал стартовый состав на товарищеский матч против Польши. Встречу начнут следующие 11 футболистов:
Россия: Шунин – Кузяев, Кудряшов, Джикия, Семенов, Караваев – Зобнин, Оздоев, Головин, Миранчук – Дзюба.
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