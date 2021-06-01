Сборная России на выезде сыграла вничью с командой Польши в первом товарищеском матче перед Евро-2020 – 1:1.
Счет открыл Якуб Сверчок уже на 4-й минуте. Спустя 17 минут ответный гол вколотил Вячеслав Караваев с передачи Александра Головина.
Согласно Opta, и Россия, и Польша забили с первых же ударов в матче. Первый выстрел, который завершился не взятием ворот, пришел лишь на 26-й минуте.
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- Следующий матч команда Станислава Черчесова проведет 5 июня против Болгарии. Начало – в 18:00 по московскому времени.
- Ближайший матч сборной Польши назначен на 19:00 8 июня. Соперником станет Исландия.
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