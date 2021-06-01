Матч с Польшей напомнил старт мартовских сборов: тогда Россия выиграла у Мальты 3:1, но оставила смутное впечатление слишком консервативной игрой. После этого команда Черчесова извинилась матчем против Словении, а затем неожиданно оставила три очка Словакии. Ключевое отличие июньского цикла – в том, что штаб сборной придумал свежие тактические ходы.

Новые решения Черчесова проявились в игре на мяче. Двумя героями в матче с Польшей стали Кузяев и Кудряшов. Далер обычно действует в центральном канале: помогает химия с Дзюбой, который отскакивает вглубь или на фланг и освобождает место для полузащитника. Федор бегает активным игроком в первой линии. В дебютном товарняке перед Евро Черчесов задвинул Кузяева на левый фланг, а Кудряшова заставил выдвигаться в опорную зону.

Кудряшов поднялся в опорную зону, принял мяч выше первой линии. Кузяев в этот момент включился по левому флангу. Фото: Other Agency

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Ход с защитником понятен: сборной оказались не нужны лишние ноги в первой линии (тем более, что забросить на Дзюбу может и Семенов), а в опорной зоне Кудряшов предложил лишнюю опцию под короткий пас. Учитывая, что единственной шестеркой в матче с Польшей предстал Оздоев, такой ход был оправдан.

Другое дело – решение с Кузяевым. Зачем Черчесов сломал эффективную связку в центральном канале, непонятно. Да, Миранчук и Головин выдают больше креатива, но Далер слишком сыгран с Дзюбой – это ценный фактор за 10 дней до крупного турнира.

Если на левом фланге Кузяев бегал в скромной компании Головина, то справа Черчесов отдал еще одну тактическую команду – перегрузить край. В этой зоне активному Караваеву помогали Миранчук и Зобнин. Несмотря на то, что гол прилетел после навеса слева, визуально сборная чаще вступала в финальную треть именно по правому каналу. Например, из него пришел момент Дзюбы в компенсированную минуту первого тайма.

Перегруз правого фланга от сборной России: если на этом фланге играют Караваев, Зобнин и Миранчук (сюда же сместился Головин), то слева мяч просит одинокий Кузяев. Фото: Other Agency

Итог – Черчесов внедрил как минимум три свежих хода в товарищеском матче с Польшей: активную роль Кудряшова, сдвиг Кузяева на фланг и перегруз правого края. Две реформы показались оправданными, еще одна – странной. «Выполнили все, что запланировали», – коротко отметил Станислав после игры.

Другой вопрос – правильно ли за два матча до Евро грузить команду новыми идеями? Россия – сборная простого стиля. Вряд ли штаб откажется от него на Евро. Для чего же тогда было путать команду в такой ответственный период? Или все это – игры разума, призванные запутать сборную Бельгии? Кажется, ответы мы узнаем только в битве Кудряшова с Лукаку, а Кузяева – с Азаром.

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