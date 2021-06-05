Сборная России проведет второй и последний контрольный матч перед Евро-2020. Команда Станислава Черчесова встретится с Болгарией на «ВТБ Арене» в Москве – после игры можно будет примерно прикинуть, как Россия будет выглядеть в первой игре на ЧЕ с Бельгией.

Кто посмотрит матч по ТВ

Сборная России отправила лечиться Ивана Самошникова, а в расположении команды продолжают восстанавливаться Марио Фернандес из ЦСКА и Денис Черышев из «Валенсии». По словам Черчесова, оба футболиста, которые пропустили игру с Польшей, могут сыграть с болгарами.

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«Они несколько дней тренируются, вчера и сегодня провели полностью тренировку, оценим сегодняшнее занятие, врачи нам скажут по их готовности. Если будет такая возможность, то они сыграют – или один, или другой. Думаю, что оба набирают кондиции, могут появиться», – сказал Черчесов.

Станислав Черчесов Фото: Getty Images

Форма

Сборная России начала год двумя победами над Мальтой и Словенией. Но затем последовало обидное поражение от словаков и ничья с Польшей без Левандовского в товарищеском матче. Матч с Болгарией – хорошая возможность на позитивной ноте подойти к Евро.

Правда, соперник у России совсем плох. Последняя победа болгар состоялась в ноябре 2020-го, когда в товарняке был повержен великий Гибралтар. С тех пор в активе сборной Болгарии три ничьи (с двумя Ирландиями и Словакией) и три поражения от финнов, швейцарцев и итальянцев. С октября 2018-го по июнь 2021-го сборная Болгарии победила всего два раза – Чехию и упомянутый Гибралтар.

Лицом к лицу

Россия занимает 38-е место в рейтинге ФИФА, Болгария – 71-е.

Команды встречались четыре раза, дважды – в официальных матчах. Баланс России – 2-1-1.

В отборочном турнире к ЧМ-1998 Россия и Болгария обменялись победами, но не вышли из группы.

Последний матч команд состоялся в 2010 году. Единственный футболист сборной, принимавший в нем участие – Юрий Жирков. Болгария обновилась полностью.

Юрий Жирков Фото: Getty Images

Ставки и прогнозы

Победа России: 1,52

Ничья: 4,20

Победа Болгарии: 7,00

Сборной России подобрали шикарного соперника перед чемпионатом Европы. Болгария откровенно слаба, и команда Черчесова обязана обыгрывать такого оппонента без каких-либо проблем. Только вот именно с командами уровня болгар у российской сборной и возникают проблемы. Проиграть Болгарии перед Бельгией будет смешно, и даже ничья будет провальным результатом. Но нельзя исключать, что болгары потреплют России нервы. Поэтому победа Болгарии в одном из таймов – интересный вариант, который может зайти. Все-таки Россия способна решить все вопросы и в первые 45 минут, а на вторую половину выйти с мыслями о Евро. Соперник за это обязательно накажет.

Где смотреть

Матч начнется в 18:00 по московскому времени. Благодаря поражению сборной России по хоккею футбольный матч покажет Первый канал. А Eurosport проведет текстовую трансляцию прямо по этой ссылке

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