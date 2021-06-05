В последнем товарищеском матче перед Евро-2020 сборная России обыграла команду Болгарии со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Александр Соболев на 84-й минуте встречи. Возможность пробить с точки заработал Алексей Миранчук, а нападающий «Спартака» развел мяч и вратаря Караджова по углам.

Травму во время предматчевой тренировки получил защитник Федор Кудряшов. Защитник может пропустить Евро-2020. Также заменен из-за повреждения Дмитрий Баринов.

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В первой товарищеской игре российская сборная сыграла вничью с Польшей – 1:1.

Россия стартует на Евро матчем с Бельгией. Он состоится 12 июня на стадионе «Санкт-Петербург».

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