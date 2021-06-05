Защитник сборной России Федор Кудряшов, вероятно, пропустит чемпионат Европы-2020. Он получил травму на разминке перед товарищеским матчем против Болгарии, вместо него экстренно вышел Андрей Семенов.

Об этом сообщил в трансляции комментатор Первого канала Павел Занозин. «Ко мне подошел Кудряшов и сказал, что травма достаточно тяжелая. Судя по всему, он может даже вылететь из заявки на Евро», – сказал Занозин.

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Также в трансляции показали, что Семенов делал ускорение перед матчем, почувствовал боль в мышце и остановился. Его увели в подтрибунное помещение в сопровождении врачей. «Если это надрыв икроножной мышцы, это минимум три недели», – сообщил в эфире главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, выступающий в качестве эксперта-комментатора.

Ранее в заявку на чемпионат Европы не попали защитник «Динамо» Роман Евгеньев, Илья Самошников из «Рубина» и вратарь «Зенита» Андрей Лунев.

Первый матч на групповом этапе Евро-2020 сборная России проведет 12 июня в Санкт-Петербурге против Бельгии.

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