Форвард сборной Украины Роман Яремчук жестоко пошутил над игроком «Манчестер Сити» Александром Зинченко.

Нападающий подошел к раздевалке к Зинченко, протянул руку и сказал: «Здравствуйте, поздравляю с победой в финале Лиги чемпионов». Роман посмотрел в камеру, после чего повисла неловкая пауза. Александр явно не знал, как реагировать, пока Роман не потянул его на себя и не обнял, вокруг тоже послышался смех.

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Футболисту «Сити» легче явно не стало. «Очень весело», – ответил Зинченко. Ролик появился на ютьюб-канале vZbirna , который ведет пресс-атташе главного тренера сборной Андрея Шевченко Николай Васильков.

В сезоне-2020/21 «Манчестер Сити» впервые дошел до финала Лиги чемпионов и уступил в решающем матче лондонскому «Челси» со счетом 0:1. Победный мяч после позиционной ошибки Зинченко забил Кай Хаверц.

Сборная Украины проведет первый матч на чемпионате Европы-2020 13 июня против Нидерландов. Также жовто-блакитные попали в одну группу на Евро с Австрией и Северной Македонией.

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