Сборная Германии в товарищеском матче разгромила команду Латвии со счетом 7:1, а вызванный на Евро-2020 Томас Мюллер забил за национальную команду первый мяч за три года.

На 27-й минуте встречи Мюллер замкнул прострел Робина Госенса и сделал счет 3:0.

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Также в игре отличились сам Госенс, Илкай Гюндоган, Серж Гнабри, Тимо Вернер, Лерой Сане. Еще один мяч в свои ворота отправил Робертс Озольс. У латвийцев единственный гол на счету Алексея Савельевса.

31-летний Мюллер, как и 32-летний Хуммельс, не играли за сборную с ноября 2018 года – Лёв объявил курс на омоложение состава.

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