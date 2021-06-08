Сборная Германии в товарищеском матче разгромила команду Латвии со счетом 7:1, а вызванный на Евро-2020 Томас Мюллер забил за национальную команду первый мяч за три года.
На 27-й минуте встречи Мюллер замкнул прострел Робина Госенса и сделал счет 3:0.
Евро-2020
Хуммельс и Мюллер вернулись в сборную. Лёв назвал состав
- Также в игре отличились сам Госенс, Илкай Гюндоган, Серж Гнабри, Тимо Вернер, Лерой Сане. Еще один мяч в свои ворота отправил Робертс Озольс. У латвийцев единственный гол на счету Алексея Савельевса.
- 31-летний Мюллер, как и 32-летний Хуммельс, не играли за сборную с ноября 2018 года – Лёв объявил курс на омоложение состава.
Евро-2020
Лёв позвонил Мюллеру и предложил вернуться в сборную (Bild)
Чемпионат Германии
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