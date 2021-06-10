Сборная Португалии разбомбила в последнем товарищеском матче перед Евро сборную Израиля со счетом 4:0.
Португальцы открыли счет только в конце первого тайма. Бруну Фернандеш на 42-й минуте открылся под передачу в штрафной и расстрелял ворота.
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Спустя 90 секунд Криштиану Роналду сбегал (сенсация!) в контратаку, получил передачу от Бруну, пробил низом и попал в створ после ошибки голкипера Офира Марциано.
Конечно, пятикратного обладателя «Золотого мяча» подпускали к ударам со стандартов. Но у Криша выстрелы летели совсем не по девяткам – этот, например, разминулся со створом на считанные километры.
Португалия встрепенулась только под конец матча. Сначала Жоау Канселу в соло проскакал по правому краю поля, сместился в полуфланг и четко закрутил в дальний угол.
А затем Бруну Фернандеш подобрал мяч у чужой штрафной и идеально бабахнул издали.
4:0 – Португалия готова к чемпионату Европы-2020, у Бруну дубль и результативная передача в товарняке против Израиля.
- Криштиану Роналду забил 104-й мяч за сборную Португалии. Ему осталось пять голов до повторения рекорда иранца Али Даеи, положившего на международном уровне 109 банок.
- Португалия на Евро-2020 сыграет со сборными Венгрии (15 июня), Германии (19-го) и Франции (23-го).
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