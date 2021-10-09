Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил новый рекорд среди европейских игроков по матчам за национальные команды.

Роналду вышел на поле в основе сборной в товарищеской встрече против Катара – матч стал для него 181-м в футболке сборной. По этому показателю он обошел защитника сборной Испании Серхио Рамоса (180).

Абсолютный рекордсмен – Сох Чин Анн из Малайзии (195 матчей).

В составе сборной Португалии Роналду выиграл чемпионат Европы и победил в прошлом розыгрыше Лиги наций.

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