Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил новый рекорд среди европейских игроков по матчам за национальные команды.
Роналду вышел на поле в основе сборной в товарищеской встрече против Катара – матч стал для него 181-м в футболке сборной. По этому показателю он обошел защитника сборной Испании Серхио Рамоса (180).
- Абсолютный рекордсмен – Сох Чин Анн из Малайзии (195 матчей).
- В составе сборной Португалии Роналду выиграл чемпионат Европы и победил в прошлом розыгрыше Лиги наций.
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