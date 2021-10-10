Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил победный мяч в товарищеском матче против Катара.

Гол в ворота Саада Аль-Шеба позволил 36-летнему португальцу установить рекорд: он забил 46 странам. Такое достижение пока не покорялось ни одному игроку. Также Роналду обновил достижение по количеству голов за сборную – теперь у него 112 мячей за национальную команду.

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Также в матче с Катаром Криш установил новый рекорд среди европейских игроков по матчам за национальные команды.

Португалия обыграла сборную Катара со счетом 3:0. Помимо Роналду голами отметились Жозе Фонте и Андре Силва.

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