Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил победный мяч в товарищеском матче против Катара.
Гол в ворота Саада Аль-Шеба позволил 36-летнему португальцу установить рекорд: он забил 46 странам. Такое достижение пока не покорялось ни одному игроку. Также Роналду обновил достижение по количеству голов за сборную – теперь у него 112 мячей за национальную команду.
Товарищеские матчи
Роналду побил рекорд по матчам за национальные сборные
9 ЧАСОВ НАЗАД
  • Также в матче с Катаром Криш установил новый рекорд среди европейских игроков по матчам за национальные команды.
  • Португалия обыграла сборную Катара со счетом 3:0. Помимо Роналду голами отметились Жозе Фонте и Андре Силва.
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