Вратарь из Ирака провел сумасшедший матч и разрыдался после свистка. За день до этого умер его сын

Трагическая история потрясла болельщиков и футболистов в чемпионате Ирака.

«Нафт Майсан» встречался с «Аль-Шорта» 15 февраля 2018 года. Хозяева идут на седьмом месте в таблице, а гости борются за чемпионство. Хозяева открыли счет, но затем пропустили, и матч закончился вничью.

Главным героем оказался вратарь «Нафт Майсан» Алаа Ахмед. По словам очевидцев, он провел фантастический матч, спасая команду от более острых атак фаворита. После финального свистка Ахмед разрыдался и с трудом покинул поле. Оказалось, что за день до матча у вратаря умер сын, но он никому об этом не сказал и отыграл все 90 минут.

В чемпионате Ирака участвуют 20 команд.

Лидер турнира – «Аль-Завраа».

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