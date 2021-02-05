Бывший нападающий «Милана» и «Челси» Алешандре Пато ведет переговоры с иракским клубом «Аль-Дивания». После ухода из «Сан-Пауло» в июле 2020 года бразилец является свободным агентом.

Президент «Аль-Дивании» Хусейн Аль-Анкошей подтвердил, что клуб ведет переговоры с Пато, который выдвинул нестандартные требования команде из Афака. Помимо большой зарплаты, 31-летний футболист хочет большой дом с оборудованным бассейном и гарантированную безопасность для себя и жены Ребеки.

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Аль-Анкошей не раскрыл подробности требований нападающего, но подтвердил переговоры с игроком. «Переговоры продолжаются, условия, которые он поставил, трудно выполнить, и до сих пор нет окончательного соглашения, это непросто», – приводит слова президента The Sun со ссылкой на телеканал Rudaw TV.

В данный момент «Аль-Дивания» занимает 15-е место в таблице чемпионата Ирака. Команда не побеждала в шести играх подряд.

Алешандре Пато – чемпион Италии в составе «Милана» и победитель клубного чемпионата мира в составе «Интернасьонала». Он также завоевывал золото Кубка Конфедераций, серебро Олимпиады-2012 и бронзу Игр-2008, выступая в сборной Бразилии.

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