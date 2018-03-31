Игроки вынесли мяч с линии на последней секунде и отпраздновали победу, будто выиграли ЛЧ

Матч 8-го тура чемпионата Ирландии между «Дерри Сити» и «Сент-Патрик Атлетик» подарил огненную концовку.

Гости, проигрывавшие 1:2, пошли в атаку на исходе последней добавленной минуты и разыграли классную комбинацию, но вратарь «горожан» отбил удар удара из убойной позиции. Мяч медленно катился в ворота, но защитники хозяев выбили его прямо с линии ворот и побежали праздновать с трудом сохраненную победу.

«Сент-Патрик Атлетик» занимает 6-ю строчку в чемпионате Ирландии-2018, набрав 10 очков в 8 матчах.

«Дерри Сити» располагаются строчкой выше, сыграв на один матч меньше и набрав 12 очков.

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