Экс-игрок «Кристал Пэлас» пасовал вратарю и соорудил эпичнейший автогол

В матче 31-го тура чемпионата Ирландии «Корк Сити» на выезде уступил «Богемиану» – 2:4.

Счет в игре открыли хозяева, не приложив для этого ровным счетом никаких усилий. Защитник «Корк Сити» Дэмьен Дилэйни сделал передачу голкиперу, но она оказалась недостаточно нацеленной и слишком сильной: мяч закатился в сетку, а вратарь не успел что-либо предпринять.

В чемпионате Ирландии участвуют 10 команд. Каждая играет с каждой по 4 раза – в сумме одна команда проводит 36 матчей.

В данный момент первое место в турнирной таблице занимает «Дандолк» с 73 очками, «Корк» отстает на 6 баллов. У «Дандолка» есть игра в запасе.

Дилэйни раньше выступал в английской Премьер-лиге за «Кристал Пэлас» и «Лестер».

Потешный гол из чемпионата Ирландии. Защитник просто выбил мяч вперед и укрепил победу команды

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