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Пушка из Ирландии, увидев которую ты забегаешь по комнате с криком «АААААААА, это нереально»

Пушка из Ирландии, увидев которую ты забегаешь по комнате с криком «АААААААА, это нереально»
Eurosport

40 мин. назад

Положил так положил.

Полузащитник «Богемиан» Иэн Моррис забил гол в ворота «Корк Сити», который не принес команде очков, но запомнится очень надолго.

На 59-й минуте матча чемпионата Ирландии Моррис решился на сверхдальний удар с сорока метров. Мяч идеально лег впритирку со штангой в верхний угол, но отскочил в поле, из-за чего гол засчитали с небольшой задержкой.

  • «Богемиан» проиграли матч со счетом 1:2.
  • Моррис расчехлил базуку второй раз за сезон-2018.

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