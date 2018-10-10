Пушка из Ирландии, увидев которую ты забегаешь по комнате с криком «АААААААА, это нереально»
Положил так положил.
Полузащитник «Богемиан» Иэн Моррис забил гол в ворота «Корк Сити», который не принес команде очков, но запомнится очень надолго.
На 59-й минуте матча чемпионата Ирландии Моррис решился на сверхдальний удар с сорока метров. Мяч идеально лег впритирку со штангой в верхний угол, но отскочил в поле, из-за чего гол засчитали с небольшой задержкой.
- «Богемиан» проиграли матч со счетом 1:2.
- Моррис расчехлил базуку второй раз за сезон-2018.
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