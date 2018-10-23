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Дублинский «Богемиан» представил форму на 2019 год с принтом Боба Марли

Дублинский «Богемиан» представил форму на 2019 год с принтом Боба Марли
Eurosport

1 час назадОбновлено 12 мин. назад

Очень классная отсылка.

Гостевой комплект дублинского клуба «Богемиан» на сезон-2019/20 несет в себе важный смысл для культурной жизни Ирландии.

Новый концепт – дань уважения музыкальной культуре прошлого, которая, как оказалось, тесно переплетена со стадионом дублинского клуба «Далимаунт-парк». Форма напоминает болельщикам о концерте регги-исполнителя Боба Марли – он выступил на домашней арене «Богемианс» в 1980 году. Кроме того, в том же году на стадионе выступала группа Black Sabbath, а в 1993-м – коллективы Faith No More и Sonic Youth.

  • Боб Марли – культовый регги-музыкант с Ямайки.
  • «Богемиан» занимает пятую строчку в чемпионате Ирландии.
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