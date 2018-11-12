В любительской лиге Ирландии игроки напали на судью, переломали ему кости и разбили нос

В любительской лиге Ирландии случилась настоящая дичь: 3 игрока и один болельщик команды «Маллингар Таун» выловили судью после матча, сломали бедняге челюсть и нанесли другие серьезные травмы.

«Мы шокированы жестоким нападением на одного из наших арбитров. У него с обеих сторон сломана челюсть, есть еще один перелом чуть выше, сломана кость под глазом, а также поврежден нос», – цитирует BBC президента ирландского сообщества судей Пола О'Брайена.

Пострадавшего арбитра зовут Дэниел Свини – игроки «Маллингар Таун» напали на него после игры с футбольным клубом «Хорслип». Интересно, что «Маллингар» выиграл матч со счетом 3:1 – отсюда вдвойне неясно, что стало причиной зверской атаки.

«Маллингар Таун» отказался от комментариев по инциденту.

Матч между «Маллингаром» и «Хорслипом» проходил в рамках Объединенной лиги союзных республик Ирландии – это любительский чемпионат, относящийся к 7-12 уровням футбольной иерархии Ирландии.

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