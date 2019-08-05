В матче первого ирландского дивизиона между «Брэй Уондерерс» и «Уэксфордом» положили роскошный голешник.

На 25-й минуте полузащитник «Брэя» Джон Мартин подхватил мяч после рикошета от арбитра. В центральном круге он поднял голову и увидел, что вратарь чуть вышел из рамы, и прицельно пробил по воротам. Голкипер «Уэксфорда» Кори Чемберс пятился обратно и не достал мяч Мартина.

Не понимаем, зачем вам это знать, но, на всякий случай, «Брэй Уондерерс» идут в ирландской ФНЛ на пятом месте, «Уэксфорд» – на последней, 10-й позиции.

Если вы дочитали и до этого места, то знайте, что в итоге «Брэй» победил со счетом 5:1.

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