Дандолк
    -
    22:00
    11.09.20
    Ориэль Парк
    Шелбурн
      Чемпионат Ирландии • Тур 11
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      Онлайн
      Дандолк - Шелбурн
      Чемпионат Ирландии - 11 сентября 2020

      Футбол, Чемпионат Ирландии. Следите за матчем Дандолк – Шелбурн на Eurosport.ru! 11 сентября 2020 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Vinny Perth или Иэн Моррис? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Дандолк и Шелбурн и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Дандолк и Шелбурн, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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