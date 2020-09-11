Богемиан
    -
    19:45
    11.09.20
    Далимаунт Парк
    Уотерфорд
      Чемпионат Ирландии • Тур 11
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      Онлайн
      Богемиан - Уотерфорд
      Чемпионат Ирландии - 11 сентября 2020

      Футбол, Чемпионат Ирландии. Следите за матчем Богемиан – Уотерфорд на Eurosport.ru! 11 сентября 2020 года в 19:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Keith Long или Джон Шеридан? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Богемиан и Уотерфорд и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Богемиан и Уотерфорд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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