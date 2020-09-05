Шэмрок Роверс
    -
    16:00
    05.09.20
    Стадион Таллат
    Богемиан
      Чемпионат Ирландии • Тур 10
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      Онлайн
      Шэмрок Роверс - Богемиан
      Чемпионат Ирландии - 5 сентября 2020

      Футбол, Чемпионат Ирландии. Следите за матчем Шэмрок Роверс – Богемиан на Eurosport.ru! 5 сентября 2020 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Стивен Брэдли или Keith Long? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шэмрок Роверс и Богемиан и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Шэмрок Роверс и Богемиан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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