Шелбурн
    -
    19:00
    05.09.20
    Tolka Park
    Корк Сити
      Чемпионат Ирландии • Тур 10
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      Онлайн
      Шелбурн - Корк Сити
      Чемпионат Ирландии - 5 сентября 2020

      Футбол, Чемпионат Ирландии. Следите за матчем Шелбурн – Корк Сити на Eurosport.ru! 5 сентября 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Иэн Моррис или Нил Фенн? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шелбурн и Корк Сити и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Шелбурн и Корк Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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