Дандолк
    -
    19:45
    16.10.20
    Ориэль Парк
    Богемиан
      Чемпионат Ирландии • Тур 16
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      Онлайн
      Дандолк - Богемиан
      Чемпионат Ирландии - 16 октября 2020

      Футбол, Чемпионат Ирландии. Следите за матчем Дандолк – Богемиан на Eurosport.ru! 16 октября 2020 года в 19:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Filippo Giovagnoli или Keith Long? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Дандолк и Богемиан и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Дандолк и Богемиан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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