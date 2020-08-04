Слайго Роверс
    Прервано
    0
    -
    0
    21:45
    04.08.20
    Шоуграундс
    Waterford
      Чемпионат Ирландии • Тур 4
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Слайго Роверс - Waterford
      Чемпионат Ирландии - 4 августа 2020

      Футбол, Чемпионат Ирландии. Следите за матчем Слайго Роверс – Waterford на Eurosport.ru! 4 августа 2020 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Лиэм Бакли или Джон Шеридан? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Слайго Роверс и Waterford и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Слайго Роверс и Waterford, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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