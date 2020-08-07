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Сент-Патрикс Атлетик - Финн Харпс

Чемпионат Ирландии - 7 августа 2020

Футбол, Чемпионат Ирландии. Следите за матчем Сент-Патрикс Атлетик – Финн Харпс на Eurosport.ru! 7 августа 2020 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Стивен О'Доннелл или Ollie Horgan? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сент-Патрикс Атлетик и Финн Харпс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Сент-Патрикс Атлетик и Финн Харпс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

