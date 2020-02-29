«Шэмрок Роверс» обыграл «Дандолк» в центральном матче чемпионата Ирландии – 3:2.

Начало встречи получилось взрывным – команды обменялись банками на 20-й и 22-й минутах. Ответка от гостей вышла сумасшедшей: после подачи углового Джордан Флорес подкараулил подачу на дальнем краю штрафной, и вместо того, чтобы играть по мячу головой, нереально красиво сложился и ввалил по воротам с ноги. Кипер коснулся мяча, но не спас.

Геройский гол не помог «Дандолку» – команда проиграла и отпустила главного оппонента на три очка вперед в чемпионской гонке.

В чемпионате Ирландии всего 10 команд, но идет только четвертый тур.

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