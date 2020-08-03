Автор – легенда футбола Океании.

В субботу, 1 августа, в Новой Зеландии прошел матч региональной северной лиги, в котором встречались «Сентрал Юнайтед» и «Хэмилтон Уондерерс-2».

Неизвестно, насколько высок уровень этих соревнований, но в составе хозяев обнаружился лучший бомбардир в истории новозеландского чемпионата Эмилиано Таде. 32-летний аргентинец в январе 2020 года подписал контракт с «Окленд Сити», но бумаги, похоже, не запрещают форварду выступать в любительских лигах Океании.

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На 11-й минуте «Хэмилтон» подавал стандарт с левого фланга, но оборона «Юнайтед» легко отбилась после слабого навеса на ближний край штрафной. Защитник «Уондерерс», оставшийся на подстраховке, подбежал к выносу в середине поля и головой скинул стоящему в паре метров партнеру. Игрок гостей верхом отбросил мяч последнему защитнику, но попал в прессинговавшего его Таде.

Эмилиано перехватил пас в центральном круге, пяткой подбил его над собой, мигом увидел выдвинувшегося из створа голкипера и сильно с лета жахнул с центра поля. Вратарь действительно не успел обратно в раму и лишь нелепо прыгнул, чтобы зафиксировать чудо-гол аргентинца.

Счет быстро стал 2:0, а к финальному свистку «Сентрал» забросил еще двушечку и победил «Хэмилтон Уондерерс-2» – 4:0.

Эмилиано Таде выступал за «Окленд Сити» с 2011 по 2018 гг. и вернулся в 2020-м после трех сезонов в ЮАР. Он семь раз подряд играл с новозеландским чемпионом на клубном ЧМ и даже брал бронзу турнира в 2014-м.

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