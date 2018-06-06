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«Ювентус» и «Милан» сыграют за Суперкубок Италии в Саудовской Аравии, еще и в январе
Компенсация за непоказанный чемпионат мира.
Серия А подписала контракт с Главным спортивным управлением Саудовской Аравии (GSA) о проведении Суперкубка Италии-2018 «Ювентус» – «Милан» в ближневосточной стране.
О сделке объявил глава GSA Турки бин Абдель Мухсин ал-Шейх: «Итальянский Суперкубок в Аравии! Мы этого достойны».
Ожидается, что встреча пройдет в январе 2019 года.
- За 9 предыдущих розыгрышей Суперкубок Италии лишь 3 раза проходил на родине. Трижды матч принимал Пекин, дважды – Доха, один раз – Шанхай.
- «Ювентус и «Милан» – рекордсмены по победам в Суперкубке (по 7).
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