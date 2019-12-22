Ювентус
    -
    19:45
    22.12.19
    King Saud University Stadium
    Лацио
      Суперкубок Италии • Финал
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Ювентус - Лацио
      Суперкубок Италии - 22 декабря 2019

      Футбол, Суперкубок Италии. Следите за матчем Ювентус – Лацио на Eurosport.ru! 22 декабря 2019 года в 19:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Маурицио Сарри или Симоне Индзаги? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ювентус и Лацио и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ювентус и Лацио, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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