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Роналду остался без Суперкубка
Минус один трофей для Криштиану.
«Лацио» выиграл у «Ювентуса» в матче за Суперкубок Италии – 3:1. Игра прошла в Саудовской Аравии на стадионе «Кинг Сауд».
В составе «Лацио» забитыми мячами отметились Луис Альберто. Сенад Лулич и Данило Катальди, в составе «Юве» отличился Пауло Дибала. Маурицио Сарри упустил возможность выиграть первый трофей вместе с «бьянконери».
- Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду провел на поле все 90 минут и не отметился результативными действиями.
- В прошлом году обладателем Суперкубка стал «Ювентус» – туринцы обыграли «Милан» со счетом 1:0 благодаря голу Криштиану.
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