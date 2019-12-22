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Роналду остался без Суперкубка

Роналду остался без Суперкубка
Eurosport

1 час назад

Минус один трофей для Криштиану.

«Лацио» выиграл у «Ювентуса» в матче за Суперкубок Италии – 3:1. Игра прошла в Саудовской Аравии на стадионе «Кинг Сауд».

В составе «Лацио» забитыми мячами отметились Луис Альберто. Сенад Лулич и Данило Катальди, в составе «Юве» отличился Пауло Дибала. Маурицио Сарри упустил возможность выиграть первый трофей вместе с «бьянконери».

  • Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду провел на поле все 90 минут и не отметился результативными действиями.
  • В прошлом году обладателем Суперкубка стал «Ювентус» – туринцы обыграли «Милан» со счетом 1:0 благодаря голу Криштиану.

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