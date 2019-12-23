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Безудержное веселье игроков «Лацио», отпраздновавших победу в Суперкубке с помощью табло для замен
Заслужили право покреативить.
Футболисты «Лацио» необычно отпраздновали победу над «Ювентусом» в Суперкубке Италии.
Игроки пронесли в раздевалку электронное табло для замен и выставили на нем счет 1:3 – именно с таким результатом уступил «Ювентус». Футболисты танцевали и скандировали победные песни.
- За «Лацио» забили Ромеро, Лулич и Катальди, в составе «Юве» отличился Дибала.
- «Лацио» стал обладателем Суперкубка в пятый раз, столько же – у «Интера».
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