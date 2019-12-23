Футболисты «Лацио» необычно отпраздновали победу над «Ювентусом» в Суперкубке Италии.

Игроки пронесли в раздевалку электронное табло для замен и выставили на нем счет 1:3 – именно с таким результатом уступил «Ювентус». Футболисты танцевали и скандировали победные песни.

За «Лацио» забили Ромеро, Лулич и Катальди, в составе «Юве» отличился Дибала.

«Лацио» стал обладателем Суперкубка в пятый раз, столько же – у «Интера».

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