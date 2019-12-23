Getty Images

Безудержное веселье игроков «Лацио», отпраздновавших победу в Суперкубке с помощью табло для замен

Безудержное веселье игроков «Лацио», отпраздновавших победу в Суперкубке с помощью табло для замен
Eurosport

33 мин. назад

Заслужили право покреативить.

Футболисты «Лацио» необычно отпраздновали победу над «Ювентусом» в Суперкубке Италии.

Игроки пронесли в раздевалку электронное табло для замен и выставили на нем счет 1:3 – именно с таким результатом уступил «Ювентус». Футболисты танцевали и скандировали победные песни.

  • За «Лацио» забили Ромеро, Лулич и Катальди, в составе «Юве» отличился Дибала.
  • «Лацио» стал обладателем Суперкубка в пятый раз, столько же – у «Интера».

17-летний форвард «Интера» забил дебютный мяч и побежал обнимать маму

Eurosport Вконтакте

Подписывайся на нас Вконтакте

По теме

Суперкубок Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте