Футболисты «Лацио» испытали проблемы с досмотром в аэропорту из-за трофея, выигранного в матче за Суперкубок Италии против «Ювентуса».

Матч проходил в Саудовской Аравии, и командам предстояло вернуться в Италию. В аэропорту Суперкубок нес полузащитник Данило Катальди: он прошел сквозь рамки, и металлоискатель запищал. На этом охрана не успокоилась – трофей досмотрели ручным детектором и только после этого разрешили увезти в Италию.

«Извините, но мы должны отвезти это домой», – подписано видео в твиттере «Лацио».

«Лацио» выиграл у «Ювентуса» со счетом 3:1: забили Ромеро, Лулич и Катальди, в составе «Юве» отличился Дибала.

«Орлы» стали обладателем Суперкубка в пятый раз, столько же трофеев – у «Интера».

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