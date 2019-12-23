Getty Images
Игрока «Лацио» не пустили в самолет с Суперкубком: трофей прошел тщательный досмотр в аэропорту
Если бы у Суперкубка были пальцы, с них бы сняли отпечатки.
Футболисты «Лацио» испытали проблемы с досмотром в аэропорту из-за трофея, выигранного в матче за Суперкубок Италии против «Ювентуса».
Матч проходил в Саудовской Аравии, и командам предстояло вернуться в Италию. В аэропорту Суперкубок нес полузащитник Данило Катальди: он прошел сквозь рамки, и металлоискатель запищал. На этом охрана не успокоилась – трофей досмотрели ручным детектором и только после этого разрешили увезти в Италию.
«Извините, но мы должны отвезти это домой», – подписано видео в твиттере «Лацио».
- «Лацио» выиграл у «Ювентуса» со счетом 3:1: забили Ромеро, Лулич и Катальди, в составе «Юве» отличился Дибала.
- «Орлы» стали обладателем Суперкубка в пятый раз, столько же трофеев – у «Интера».
Безудержное веселье игроков «Лацио», отпраздновавших победу в Суперкубке с помощью табло для замен
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте