Лидер «Ювентуса» Криштиану Роналду 20 января может выиграть 31-й трофей в карьере. В 2018-м он уже становился обладателем Суперкубка с «Ювентусом», но что мешает ему выиграть его снова? А вот что мешает – «Наполи».

Неаполитанцы на кураже закатили шесть мячей в ворота «Наполи» и идут на третьем месте в Серии А. «Ювентус» отстает от соперника всего на одно очко, но находится не в таком хорошем настроении – «бьянконери» по всем статьям проиграли матч последнего тура чемпионата «Интеру» (0:2) и уступают лидирующему «Милану» уже 10 баллов при игре в запасе.

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Кто посмотрит матч по ТВ

У «Ювентуса» есть серьезные потери – матч пропустят нападающий Пауло Дибала и центральный защитник Маттейс де Лигт. Помимо них, в список отсутствующих попали Алекс Сандро, Хуан Куадрадо, Мерих Демирал и Джанлука Фработта – все они могли сыграть в последнем туре Серии А против «Интера», но так и попали в заявку. Также в игре не примут участие ребята из третьей волны подмены – 21-летний полузащитник Хамза Рафия и 20-летний вратарь Франко Исраэль.

Пауло Дибала Фото: Getty Images

«Наполи» лишился троих игроков – защитника Кевина Малькюи, полузащитника Фабиана Руиса и нападающего Виктора Осимхена. Но в целом заявка партенопейцев выглядит интереснее.

Коэффициенты

Победа «Ювентуса»: 2,52

Ничья: 3,45

Победа «Наполи»: 2,87

«Ювентус» ни разу не обыграл «Наполи» в 2020-м, а сейчас соперник выглядит даже интереснее действующих чемпионов Италии. И те, и другие много забивают и достаточно строго играют в обороне, а матч за титул добавит командам осторожности. Поэтому стоит посмотреть в сторону тотала забитых мячей. Он вряд ли превысит 3 гола, а на тотал меньше 3 можно поставить с коэффициентом 1,63 – очень вкусный вариант.

Где смотреть

В прямом эфире и абсолютно бесплатно за игрой можно понаблюдать на сайте Winline – нужно лишь перейти по ссылке. Стартовый свисток прозвучит 20 января в 23:00 (мск) – не пропустите.

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